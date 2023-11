bonjour

en 2024 nous allons courir les 20km de Bruxelles. Nous sommes des Lillois qui faisons régulièrement des navettes entre la Belgique et la région Nord pour le travaux mais aussi pour participer à des courses amateurs de vélo dans le « plat pays ». Cette fois-ci on se lance le défi de finir bien classés dans cette course renomée auprès des coureurs et de tous les sports en général.

Nous allons porter des équipements sport personnalisés (tee-shirt, short) aux couleurs de viva for life pour cette course. Nous voulons faire les « 20 km de Bruxelles 2024 » car ils sont mythiques et symbolisent notre attachement a à cette ville.

Pour nous accompagner de vos vœux, vous pouvez nous soutenir car les gains de cette cagnotte sont versés à la cause. Merci